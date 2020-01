Regionali: proiezioni Rai, in Emilia Romagna Lega al 31,7 per cento e Pd al 31,3

- Primi dati sui voti relativi ai partiti politici per quel che riguarda le elezioni in Emilia Romagna. Secondo la proiezione diffusa dalla Rai, con una copertura del 18 per cento del campione, è testa a testa fra Lega e Pd. Il partito guidato da Matteo Salvini si attesta al 31,7 per vento mente i democratici sono al 31,3 per cento. Staccati Fratelli d'Italia, al 9,7 per cento, ed il Movimento 5 stelle, al 5,9 per cento. Risulto migliore per la lista Bonaccini presidente, al 5,9 per cento, mentre Forza Italia raggiunge il 3 per cento.(Rer)