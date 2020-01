Business news: Brasile, Bolsonaro esclude aumento tasse su birra, sigarette e prodotti a base di zucchero

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che il governo, contrariamente a quanto detto dal ministro dell'Economia Paulo Guedes, non pensa ad un aumento delle tasse su alcolici, sigarette e prodotti a base di zucchero. "Paulo Guedes, scusa, sei il mio ministro, ti seguo al 99 per cento, ma non ci sarà nessun aumento delle tasse sulla birra", ha dichiarato Bolsonaro nel corso di una conferenza stampa al suo arrivo presso l'aeroporto di Nuova Delhi, in India, dove ha effettuato una visita di stato ufficiale. Guedes aveva detto che l'esecutivo stava pensando al varo di un mini pacchetto fiscale denominato "tassa del peccato". (Res)