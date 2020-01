Regionali: Callipo, cittadini calabresi non hanno creduto in rivoluzione

- "Le proiezioni danno Santelli in testa e sarà il prossimo presidente della Calabria. Auguri e buon lavoro. Abbiamo fatto tanto, sono sceso in campo e abbiamo lavorato molto ma i calabresi hanno scelto la coalizione di centrodestra, il partito dei conservatori, non hanno creduto in una rivoluzione, in un cambiamento che avevo promesso di fare". Lo ha detto Pippo Callipo, candidato presidente del centrosinistra in Calabria. "Accettiamo il risultato e faremo la nostra opposizione", ha aggiunto. (Rer)