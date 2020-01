Business news: Argentina, bilancia commerciale, attivo record di 15,9 miliardi di dollari nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale argentina ha registrato nel 2019 un saldo attivo record di 15,99 miliardi di dollari secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del miglior risultato degli ultimi 17 anni, ed è frutto in gran parte del crollo delle importazioni che si è registrato negli ultimi dodici mesi a causa della profonda crisi economica che attraversa il paese. Il risultato dell'ultimo anno ribalta quello del 2018, che si era chiuso con un deficit di 3,7 miliardi. In termini nominali le entrate per le esportazioni hanno totalizzato nel 2019 un totale di 65,1 miliardi (+5,4 per cento su anno) a fronte di uscite per importazioni equivalenti a 49,1 miliardi di dollari (-25 per cento su anno). Principali partner commerciali dell'Argentina sono nell'ordine Brasile, Cina e Stati Uniti, che da soli rappresentano il 33,1 per cento dell'export ed il 52,3 per cento dell'import. (Res)