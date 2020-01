Regionali: proiezioni La7, in Emilia Romagna Pd in testa con 31,2 per cento

Roma, 27 gen 00:21 - (Agenzia Nova) - Secondo le proiezioni Swg diffuse da La7 con una copertura dell'8 per cento, per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il Pd si conferma in testa con il 31,2 per cento. A seguire la Lega con il 31,0 per cento. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Secondo le proiezioni Swg diffuse da La7 con una copertura dell'8 per cento, per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il Pd si conferma in testa con il 31,2 per cento. A seguire la Lega con il 31,0 per cento. (Rer)