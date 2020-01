Regionali: Zingaretti, grande soddisfazione

- "Ora vedremo i risultati definitivi, ma mi sembra di poter dire che dai dati che stanno emergendo non si può che esprimere una grande soddisfazione". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Sono contento per i cittadini emiliano romagnoli che avranno e continueranno ad avere un grande presidente della Regione come Bonaccini", ha aggiunto Zingaretti. (Rer)