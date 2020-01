Regionali: Emilia-Romagna al centrosinistra, Calabria al centrodestra, M5s in caduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Emilia-Romagna rimane al centrosinistra, con la conferma del governatore Stefano Bonaccini (Pd), la Calabria passa al centrodestra con la vittoria della sfidante Jole Santelli (Forza Italia). Quando si stanno ancora contando tutti i voti, sono questi i verdetti delle proiezioni ormai consolidati. Un pareggio che, nelle prime analisi dei partiti, è interpretato però attraverso lenti molto diverse. Il centrodestra si dichiara soddisfatto perché ha vinto nettamente in Calabria, Regione finora amministrata dal centrosinistra, e perché anche in Emilia-Romagna la Lega - sempre secondo i dati ancora non definitivi - ha ottenuto una percentuale di suffragi pari a quella del Pd (attorno al 31 per cento) e perché anche i voti complessivi della coalizione (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) eguagliano - e secondo alcune stime, addirittura, superano - quelli del centrosinistra. Soddisfatto si dichiara anche il Pd: ha respinto il tentativo di spallata lanciato da Matteo Salvini, e dal centrodestra nel suo insieme, in Emilia-Romagna, tradizionale "fortino rosso" che, qualora fosse caduto, avrebbe certamente rivoluzionato gli equilibri politici anche nazionali. E in Calabria ha, sì, perso, la Regione, ma a livello di partito ha ottenuto un risultato attorno al 15 per cento, praticamente identico a quello raggiunto dalla Lega. Il dato comune a entrambe le Regioni, è il calo verticale dei consensi del Movimento 5 stelle che ha fatto la sua corsa da solo e ha toccato il suo livello più basso di consensi. Il voto regionale, naturalmente, non ha ripercussioni dirette sugli equilibri nazionali e sui rapporti di forza tra i partiti in Parlamento. Ma è un fatto - e il leader del Pd, Nicola Zingaretti, lo ha subito sottolineato nelle sue prime dichiarazioni - che all'interno del governo giallo-rosso il peso dei componenti della coalizione si è rovesciato. E la "verifica" annunciata nei giorni scorsi anche da Conte si presenta molto più impegnativa di quanto non si annunciasse. (Rin)