Governo: Zingaretti, agenda per far ripartire Italia

- "Il primo tema ora è mettere in campo tutte le azioni per far ripartire l'Italia, un' agenda di governo. Si apre uno spiraglio. Dall'Emilia Romagna è arrivato un segnale: Salvini sa raccontare i problemi ma non li sa risolvere e il popolo ha reagito". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (Rer)