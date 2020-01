Regionali: Borgonzoni, per la prima volta regione Emilia Romagna è stata contendibile

- "Noi in Regione a cui continueremo a dare risposte come promesso durante la campagna elettorale. Mi spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione, anche questa sera, per fare quello che ha fatto tutta la campagna elettorale, cioè cercare di attaccarmi e screditarmi". Lo ha detto la candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. "Mi spiace perché ritengo che la politica dovrebbe essere una cosa costruttiva, ma non abbiamo visto da entrambe le parti questa volontà - ha aggiunto Borgonzoni - . Noi continueremo a rispondere a tutte le esigenze delle migliaia di persone incontrate e che hanno sollevato problemi, che vanno dalla viabilità alla sanità, persone che comunque si aspettano queste risposte dalla Lega. Bisogna anche dire che è stato un grande risultato e storico: per la prima volta - ha concluso - , dopo 50 anni questa Regione era contendibile. Noi continueremo a lavorare". (Rer)