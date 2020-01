Regionali: Bonaccini, vittoria su terreno proposte, arroganza non paga mai

- "Abbiamo vinto e l'abbiamo fatto sul terreno che ci è più congeniale, quello sulle proposte di governo". Lo ha detto il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "L' arroganza non paga mai. Soprattutto se caratterizzi la campagna elettorale nascondendo la candidata che sarebbe la mia avversaria, significa che hai deciso di giocare su altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno - ha aggiunto Bonaccini - Ci eravamo dimenticati di stare in piazza, ce l'hanno detto anche le Sardine, riempiendo le piazze e chiedendo una politica non solo fatta di volgarità e di un invito alla rabbia o al rancore, ma anche più civile e pacata". (Rer)