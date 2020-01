Business news: Ecuador, per la prima volta la Cina supera gli Stati Uniti come partner commerciale

- La Cina supera gli Stati Uniti e diventa la seconda destinazione commerciale per le esportazioni non petrolifere dell'Ecuador. Subito dietro in classifica resta l'Unione europea. E' quanto emerge dal rapporto della Federazione degli esportatori dell'Ecuador (Fedexpor) preparato in base ai dati della Banca centrale dell'Ecuador (Bce) pubblicato il 21 gennaio. Secondo il rapporto il prodotto più acquistato dai cinesi è il gambero, che rappresenta una quota del 78 per cento dell'esportazioni ecuadoriane in Cina per un volume (calcolato tra gennaio e novembre del 2019) di 1,9 miliardi di dollari. Il secondo prodotto più esportato è la banana per un volume di 211 milioni di dollari e il legname per un totale di 96 milioni di dollari. I tre prodotti insieme rappresentano il 91 per cento della quota di mercato complessiva di 2,2 miliardi di dollari. (Res)