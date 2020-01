Business news: Argentina, ministro Economia Guzman presenta progetto legge su "sostenibilità del debito"

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha illustrato un progetto legge del governo di Alberto Fernandez sulla "sostenibilità del debito pubblico". In un documento pubblicato il 19 dicembre scorso, solo nove giorni dopo l'insediamento del nuovo governo, il ministro Guzman ha reso noto quali sarebbero stati i "principi guida" per la "gestione della sostenibilità del debito pubblico" e affermato la necessità di "elaborare un programma integrale per recuperare un cammino di crescita" dell'economia. Tra i principi fissati quello che indica che "la ripresa economica sostituisce una condizione necessaria per recuperare la capacità di pagamento", e quello che indica che "le politiche sul debito dovranno porre le basi per lo sviluppo del mercato di capitali domestico". (Res)