Business news: Argentina, Standard & Poors porta rating debito argentino in pesos a "default selettivo"

- L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha rivisto al ribasso il rating del debito pubblico argentino in moneta locale, portandolo al livello di "default selettivo". La decisione è stata presa in risposta allo scambio di titoli per l'equivalente di circa 1,4 miliardi di euro portato avanti dal governo argentino a inizio settimana. Grazie a questa operazione, considerata "un successo" dal ministro dell'Economia argentino Martin Guzman, Buenos Aires è riuscita a "convincere" oltre il 90 per cento dei possessori di titoli "Lecaps" con scadenza nel breve termine e interessi attorno al 60 per cento, a sostituirli con titoli "Lebad" con scadenza a fine anno e interesse al 40 per cento. Secondo quanto espresso da S&P in un comunicato, questa operazione risulta "destabilizzante ed equivalente ad un default". Da parte del governo argentino si ribadisce invece che l'operazione rappresenta "uno scambio volontario in linea con i valori di mercato". L'agenzia di rating mantiene la valutazione del debito argentino in valuta straniera "CCC-C" con "prospettiva negativa". (Res)