Business news: Bolivia, prodotto interno lordo in crescita del 2,86 per cento in primi nove mesi 2019

- Da gennaio a settembre del 2019 il prodotto interno lordo della Bolivia è cresciuto del 2,86 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). Pur essendo superiore alla crescita media dell'economia regionale, il dato è nettamente inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2018, quando il pil del paese andino crebbe del 4,57 per cento. Nei primi nove mesi del 2019, l'economia boliviana è stata soprattutto sostenuta dal comparto agroalimentare, cresciuto del 7,25 per cento, ma penalizzata da un sensibile calo nel settore degli idrocarburi (-17,92 per cento). "La minore domanda di ìgas da Argentina e Brasile ha ridotto il volume delle esportazioni rispettivamente del 15 e del 35 per cento" su anno, riferisce l'Ine. In calo anche il settore minerario, l'1,11 per cento in meno soprattutto per problemi "produttivi, operativi e lavorativi" registrati nel corso dell'anno. A fine anno, il dato complessivo potrebbe essere ulteriormente penalizzato dalle ricadute sulla struttura produttiva delle proteste che hanno attraversato il paese portando alle dimissioni di Evo Morales da presidente. (Res)