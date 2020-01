Business news: Argentina, titoli in dollari in discesa dopo annunci su ristrutturazione debito

- I titoli di Stato argentini in dollari hanno registrato ieri cali fino al 6 per cento mentre i buoni in pesos hanno segnato aumenti fino al 10 per cento, a seguito degli annunci fatti dal governo in materia di debito estero. Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha presentato un progetto di legge sulla "sostenibilità del debito con l'estero" dove si stabilisce come priorità la crescita economica nel rispetto degli impegni con i creditori. Nel progetto si afferma inoltre che i negoziati sul debito dovranno essere portati avanti nel quadro della "Legge di amministrazione finanziaria", che stabilisce che qualsiasi modifica al profilo del debito pubblico debba essere accompagnata da "un miglioramento di almeno due delle seguenti condizioni: scadenze, tasso o ammontare del capitale". (Res)