Business news: Brasile-Regno Unito, ministri Economia trattano accordo su doppia tassazione

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha incontrato il 22 gennaio il suo omologo britannico, Sajid David, per discutere un possibile accordo commerciale tra i due paesi che possa evitare la doppia tassazione sull'import ed export, e rilanciare gli scambi. L'incontro si è tenuto a Davos, in Svizzera, a margine della riunione del Forum economico mondiale, in programma fino a venerdì 24. Al termine dell'incontro Guedes ha dichiarato al quotidiano "Folha de Sao Paulo" che la priorità è rimuovere le commissioni sui servizi tecnici e sui prezzi di trasferimento. I negoziati tra le nazioni fanno parte dell'agenda brasiliana al Forum economico mondiale. Prima del vertice con il Regno Unito il ministro Guedes aveva già incontrato i rappresentanti dell'Efta (European free trade association), che riunisce Finlandia, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. (Res)