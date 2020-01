Business news: Brasile, ministro Energia, "avvieremo discussioni su ingresso nell'Opec"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile avvierà le discussioni relative al processo di adesione all'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) nel corso della visita in Arabia Saudita del ministro delle miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, il prossimo luglio. "Ho una visita in Arabia Saudita a metà anno e in quell'occasione potremmo iniziare la discussione", ha detto Albuquerque, sottolineando che l'ingresso del Paese nel gruppo non avverrà quest'anno. Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva accennato all'idea di entrare a far parte dell'Opec lo scorso 30 ottobre, nel corso di un evento con alcuni investitori in Arabia Saudita nell'ambito della visita di stato in Medio Oriente. (Res)