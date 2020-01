Regionali: Calabria, affluenza provvisoria alle 23 al 39,59 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza provvisoria, alle 23, per le elezioni regionali in Calabria è del 39,59 per cento. Nel 2014, era andato a votare il 40,36 per cento degli aventi diritto. (Rin)