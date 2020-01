Regionali: secondo exit poll Rai, in Emilia Romagna Bonaccini al 48-52 per cento, Borgonzoni fra il 43 ed il 47

- Secondo il secondo exit poll del consorzio Opinio Italia per conto della Rai il governatore uscente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, è dato fra il 48-52 per cento. Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra, si attesta fra il 43-47 per cento, mentre Simone Benini del M5s fra il 2-5 per cento. (Rer)