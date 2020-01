Regionali: secondo exit poll Rai, in Calabria Santelli fra il 49 ed il 53 per cento

- Diffuso il secondo exit poll di Opinio Italia per conto della Rai per quel che riguarda le elezioni regionali in Calabria: il candidato sostenuto dal centrodestra, Jole Santelli, è tra il 49-53 per cento, mentre il candidato del centrosinistra Filippo Callipo è accreditato tra il 31 ed il 35 per cento. Staccato il candidato del Movimento 5 stelle, Francesco Aiello, dato fra il 5 ed il 9 per cento. (Rer)