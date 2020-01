Regionali: proiezione Swg La7, in Emilia Romagna Bonaccini in testa con 51,8 per cento

- Secondo la proiezione Swg diffusa da La7 con una copertura dell'8 per cento, per le elezioni regionali in Emilia Romagna, per il centrosinistra, il presidente uscente Stefano Bonaccini si conferma in testa con il 51,8 per cento di preferenze, a seguire la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni con il 41,5. Infine per il Movimento 5 Stelle Simone Bernini si attesta al 4,4 per cento. (Rer)