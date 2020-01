Business news: Brasile, ministro Economia, governo valuta tassa su sigarette, alcol e zucchero

- Il governo brasiliano sta valutando di imporre una maggiore tassazione su sigarette, alcol e prodotti a base di zucchero. Lo ha ha dichiarato il ministro dell'economia brasiliano, Paulo Guedes, che ha definito la misura "tassa del peccato". Il nuovo regime di tariffe, ha affermato il ministro, dovrebbe essere valutato nell'ambito della riforma fiscale che sarà presentata dal ministero in parlamento entro le prossime 2-3 settimane. "Non c'è nulla di definito ancora, il gruppo di tecnici sta lavorando sulla riforma tributaria. Si parla di tributi e imposte e viene valutata anche la possibilità di tassare cose che fanno male alla salute", ha detto Guedes in un'intervista a "GloboNews". L'annuncio è stato fatto a Davos, in Svizzera, a margine della riunione del Forum economico mondiale. Guedes ha affermato che il sistema fiscale di diversi paesi prevede la riscossione della "tassa sul peccato" per ridurre il consumo di sigarette, alcol e prodotti con zucchero. (Res)