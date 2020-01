Regionali: Salvini, in Emilia Romagna cavalcata emozionante

- "In Emilia Romagna è sta una cavalcata emozionante, commovente". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata in Emilia Romagna per il centrodestra. (Rer)