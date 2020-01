Regionali: Salvini, per la prima volta in Emilia Romagna c'è stata partita

- "Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un'emozione. Dopo 70 anni c'è stata una partita". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata in Emilia Romagna per il centrodestra. (Rer)