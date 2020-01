Regionali: Berlusconi, grande risultato Santelli, Calabria sarà emblema riscatto Sud

- "In Calabria c'è stato un grande risultato di Jole. Una donna di Forza Italia che ha dedicato la vita alla sua terra. Con la sua guida la Calabria sarà l'emblema del riscatto del Sud: non più una terra di malaffare ma di eccellenze da valorizzare". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con il comitato elettorale della candidata del centrodestra in Calabria, Jole Santelli. (Rer)