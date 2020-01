Regionali: Berlusconi, si apre fase nuova, tornare al voto prima possibile

- "Per il Movimento 5 stelle i dati sono impietosi, li condannano all'irrilevanza. Ora si apre una fase nuova in cui, se la parola democrazia ha ancora un senso, si dovrà cambiare governo restituendo la parola agli italiani nei tempi più brevi possibile". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con il comitato elettorale della candidata del centrodestra in Calabria, Jole Santelli. (Rer)