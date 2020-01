Regionali: Tajani, Forza Italia riparte dalla Calabria

- "I candidati di Forza Italia si dimostrano vincenti seri e affidabili. Questa è la dimostrazione che Forza Italia riparte dalla Calabria". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ai microfoni di La7. " Non siamo soddisfatti del risultato in Emilia Romagna, ma sappiamo bene che i risultati in Emilia non sono mai stati così forti, come li abbiamo avuti nel Sud d'Italia in altre regioni", ha aggiunto. (Rer)