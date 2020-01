Albania: esperti italiani ispezionano monumenti lesionati dal terremoto (3)

- Orrico ha sottolineato quanto sia importante l'intervento per restaurare i patrimoni culturali. "L'esperienza ci ha insegnato infatti quanto sia importante, in aree colpite da terremoti, affiancare alla ricostruzione materiale la ricostruzione sociale. Non basta cioè ricostruire case e strade, per ripartire è necessario ricostruire anche il tessuto sociale. In tal senso la cultura svolge un ruolo fondamentale, perché favorisce l'aggregazione, ricuce il senso di appartenenza, consolida il desiderio di stare insieme", ha detto, aggiungendo che "recuperare il patrimonio culturale significa restituire alle comunità ferite quei luoghi e quei simboli identitari in cui si riconoscono, le testimonianze più significative del loro passato. Permette di recuperare le radici storiche su cui ricostruire e far nascere nuova vita. E' un passaggio di enorme importanza", ha osservato il sottosegretario Orrico. (Alt)