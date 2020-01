Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi interviene alla cerimonia del "Giorno della Memoria" promossa da Comune di Milano, ANED, Comitato Permanente Antifascista, Comunità Ebraica di Milano, Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, Memoriale della Shoah di Milano e Milano è Memoria per celebrare il 75° anniversario della vittoria sul nazifascismo.Ex Albergo Regina, via Silvio Pellico angolo Santa Margherita (ore 9.30)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione delle Imprese Fabrizio Sala interviene all'iniziativa organizzata dalla Prefettura di Milano presso l'Istituto d'Istruzione Superiore 'Carlo Cattaneo' per ricordare il 'Giorno della Memoria'.Istituto Carlo Cattaneo, piazza Vetra 9 (ore 10.15)Commissione regionale Ambiente e Protezione Civile in visita al Termovalorizzatore A2A di Brescia. Presenti il presidente Riccardo Pase (Lega), il vice presidente Gabriele Barucco (FI) e i consiglieri Massimo De Rosa (M5S), Federica Epis (Lega), Barbara Mazzali (FdI), Alessandro Corbetta (Lega), Francesca Ceruti (Lega), Roberto Mura (Lega) e Andrea Monti (Lega). La delegazione viene accolta dai vertici di A2A con il presidente Giovanni Valotti, l'amministratore delegato Valerio Camerano, il presidente A2A Ambiente Fulvio Roncari e il responsabile impianti di termovalorizzazione Simone Malvezzi. In programma intervento del presidente Valotti su “La Multiutility dei territori" e, dopo la visita, focus coi vertici di A2A su "Circular Economy e impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti".Termovalorizzatore A2A di Brescia (ore 11.00)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla posa dellaprima pietra della nuova RSA, ambulatori e uffici dell'Asst Bergamo Ovest.Fondazione 'Anni Sereni’, piazzale Ospedale 5 - Treviglio/BG (ore 11.00)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa al convegno 'Auto elettrica vantaggi da subito, Bergamo si prepara alla nuova mobilità, organizzato dall'Ascom Confcommercio Bergamo e dalla Federmotorizzazione.Sala Conferenze, via Borgo Palazzo 137 - Bergamo (ore 15.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa in Oltrepò Pavese all'incontro 'Il futuro vitivinicolo dell'Oltrepò: facciamo il punto'.Centro Vitivinicolo Riccagioia, via Riccagioia - Torrazza Coste/PV (ore 15.00)Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi introduce l'incontro con i rappresentanti di Conftrasporti - Confcommercio sulle problematiche relative ai provvedimenti previsti dal "Green Deal" europeo e sulle possibili ricadute che interesseranno il territorio lombardo in termini di mobilità, infrastrutture e attività commerciali. Partecipano anche il presidente della Commissione regionale "Programmazione e Bilancio" Marco Alparone, Paolo Uggè, presidente Nazionale FAI/Conftrasporto; Andrea Manfron, segretario generale FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani); Stefano Spennati, senior advisor Confcommercio Bruxelles; Giorgio Colato, presidente Istituto formazione professionale per l'autotrasporto "Mario Remondini" di Brescia; Antonio Petrogalli, presidente FAI della Lombardia; Sergio Piardi, presidente FAI di Brescia; Giuseppina Mussetola, segretario provinciale FAI di Brescia; Claudio Fraconti, presidente FAI di Milano; Giuseppe Cristinelli, presidente FAI di Bergamo.Palazzo Pirelli - Sala Albertoni, 25esimo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 15.30)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipa all'evento di presentazione del progetto di raccolta fondi per completare la nuova sede della Croce Rossa. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Cancro Primo Aiuto Onlus insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato di Sondrio.Grand Hotel della Posta, piazza Garibaldi 19 - Sondrio (ore 19.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, intervengono al 'XX Giorno della Memoria - Milano ricorda la Shoah', organizzato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in coincidenza con il Giorno della Memoria.Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12 (ore 20.00) (segue) (Rem)