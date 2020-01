Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEIn occasione del Giorno della Memoria Gustavo Zagrebelsky apre un convegno organizzato dall’Università Statale di Milano e dedicato al linguaggio dell'odio nell'Italia fascista e nella Germania nazista, fino ad arrivare ai giorni nostri, con la presentazione delle più recenti ricerche in tema da parte dell'Osservatorio Vox Diritti sul linguaggio dell'antisemitismo sui nuovi media.Università Statale di Milano - Sala Napoleonica, via Sant'Antonio 12 (ore 9.00)Cerimonia del "Giorno della Memoria" promossa da Comune di Milano, ANED, Comitato Permanente Antifascista, Comunità Ebraica di Milano, Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, Memoriale della Shoah di Milano e Milano è Memoria per celebrare il 75° anniversario della vittoria sul nazifascismo. Intervengono il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi, l’assessore a Bilancio e Demanio del Comune di Milano Roberto Tasca, il presidente del Comitato Antifascista Roberto Cenati, il vicepresidente Aned Giuliano Banfi, Pia Jarach della Comunità Ebraica di Milano, il vicepresidente della Fondazione Corpo Volontari della Libertà Mario Artali e Melissa Oliviero della Camera del Lavoro di Milano.Ex Albergo Regina, via Silvio Pellico angolo Santa Margherita (ore 9.30)Evento “Premio Sakharov 2019 per la libertà di pensiero e i Diritti dell’uomo Conferito a Ilham Tohti. Introducono Maurizio Molinari, responsabile Ufficio del Parlamento europeo a Milano e Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della Commissione europea. Modera Luca Misculin, giornalista del Post. Intervengono l’europarlamentare Giuliano Pisapia, Giulia Sciorati (ISPI) e Claudio Francavilla (Human Rights Watch). Durante il convegno viene proiettato il videomessaggio di Jewher Ilham, figlia di Ilham Tothi.Ufficio del Parlamento europeo a Milano – Sala Conferenze, corso Magenta 59 (ore 10.00)In occasione della Giornata della Memoria, l'Università di Milano–Bicocca organizza il primo appuntamento del ciclo di incontri "Dialoghi civili”, dal titolo “Trame di memoria: ricordare per attivare una coscienza condivisa”, in collaborazione con Aned, Associazione nazionale ex deportati. In apertura i saluti della rettrice Giovanna Iannantuoni e dell’assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti. Intervengono Maria Grazia Riva, direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Prorettore all'Orientamento e Delegata alla Comunicazione; Giampaolo Nuvolati, direttore del Dipartimento di Sociologia e Prorettore al Territorio; Dario Venegoni, presidente nazionale dell'Aned; Antonella Loconsolo, presidente ANPI Pratocentenaro Teresio Mandelli, Milano; Danilo De Angelis, docente Università degli Studi di Milano; Monica Guerra, pedagogista e docente dell’Università di Milano-Bicocca; il duo di artisti Ravani & Urazza. Coordina Davide Romano, editorialista de la RepubblicaUniversità degli Studi di Milano Bicocca - Edificio U6, Aula Martini, piazza dell’Ateneo Nuovo 1 (dalle 10 alle 12)In occasione del "Giorno della Memoria", il prefetto di Milano Renato Saccone consegna le Medaglie d'Onore concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti. Dei ventisette riconoscimenti, ventitré sono assegnati alla memoria e saranno ritirati dai familiari dei deceduti, quattro medaglie invece saranno consegnate al sig. Emo Bargellini, al sig. Enrico Ceresa, al sig. Luigi Ferrari e al sig. Rinaldo Russo, sopravvissuti e testimoni della deportazione.Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Cattaneo, piazza Vetra 9 (ore 10.30)Presidio di protesta di Fratelli d’Italia davanti alla sede di MM, dopo l’inchiesta del Corriere della Sera sulle assegnazioni delle case popolari. Partecipa il deputato Marco Osnato.Via del Vecchio Politecnico 8 (ore 11.00)In occasione del Giorno della Memoria l’iniziativa dell’Università Statale di Milano ”Racconti e Musica per non dimenticare”, con letture recitate dal libro di Ugo Samaja "Autopsia di una vita" e il cortometraggio “Viktor Ullmann: biografia di una registrazione”.Università Statale di Milano - Aula Magna, via Festa del Perdono 7 (ore 18.00)Evento “Fare Business eticamente negli anni ’20”, organizzato dalla rivista Il Salvagente. Oltre all’editore e al direttore responsabile Matteo Fago e Riccardo Quintili, interviene il viceministro dell’Interno Matteo MaurTeatro dei Filodrammatici, via Filodrammatici 1 (ore 18.00)MONZACerimonia ufficiale per il Giorno della Memoria.Stazione FS di Monza, via Enrico Arosio (ore 9.45)Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai familiari di cittadini deceduti, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto, a cura della Prefettura di Monza e Brianza.Teatro Manzoni, via Alessandro Manzoni 23 (ore 10.30) (Rem)