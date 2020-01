Omicidio Kasa: agguato mortale a Roma, sicari conoscevano i movimenti di Gentian

- Per ucciderlo ha aspettato che uscisse di casa per tornare in carcere dove aveva l’obbligo di passare la notte. Certamente il sicario o i sicari che ieri sera hanno freddato Gentian Kasa, il 43enne di origini albanesi ucciso nei pressi della sua abitazione in via Gabrio Casati a Roma, sapevano che la loro vittima sarebbe passata di lì a quell’ora per essere in carcere entro la mezzanotte. Alle 23 circa, infatti, è scattato l’agguato mortale: quattro colpi di pistola di cui uno alla testa e tre tra torace e spalla che non hanno dato speranza di sopravvivenza all’uomo. A ritrovare il suo corpo sarebbe stata la moglie che ha lanciato l’allarme ma per il marito non c’era più nulla da fare. Sul posto, al confine tra i quartieri Tufello e Nuovo Salario, sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile che hanno dato inizio alle indagini di quello che sembra essere un altro caso di omicidio legato dal grande affare della droga. Kasa, infatti, aveva precedenti per droga e ricettazione ed è proprio al mercato dello stupefacente che, seppur con prudenza, gli investigatori sembrano ricondurre il fatto di sangue.(Rer)