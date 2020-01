Regionali: in Calabria affluenza al 35,52 per cento alle 19

- Alle ore 19 il dato defintivo del Viminale dell’affluenza in Calabria è del 35,52 per cento. Alle precedenti consultazioni, invece, alla stessa ora aveva votato il 34,68 per cento. Il dato quindi rileva una, seppure lieve, crescita della partecipazione ai seggi. (Rin)