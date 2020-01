Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioComune:– Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene all'evento in occasione del Giorno della Memoria (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 9.30– Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene all'evento in occasione del Giorno della Memoria (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 9.30REGIONE:- L'assessore regionale al Turismo e Pari Opportunità, Giovanna Pugliese e l'assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, partecipano alla proiezione del video 'Fare Memoria. Omaggio a Piero Terracina'. L'evento si svolge presso l'Istituto Itis Galileo Galilei, via Conte Verde, 51 a Roma - Ore 9.30.– L'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, partecipa all'evento "Opportunità di Internazionalizzazione e Innovazione nel settore Agrifood del Lazio". L'appuntamento è presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, via XXIV maggio 43, Roma - Ore 10.30- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, interviene all'inaugurazione della mostra "Shoah. L'infanzia rubata". L'evento si tiene presso Casina dei Vallati, via del Portico d'Ottavia 29, Roma - Ore 16VARIE:- Cerimonia del passaggio di consegne nella carica di Comandante Regionale della Guardia di Finanza tra il Generale di Divisione Michele Carbone (cedente) ed il Generale di Divisione Rosario Lorusso (subentrante). La cerimonia si svolgerà alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino presso la Piazza d’Armi della Caserma “Ten. F. Arcioni M.A.V.M.” sede del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, sita in Via Nomentana 591 – Ore 9.30(Rer)