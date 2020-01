Regionali: Exit poll Rai, in Calabria Santelli 49-53 per cento, Callipo 28-33 per cento

Roma, 26 gen 23:12 - (Agenzia Nova) - Secondo i primi Exit poll diffusi da Opinio Rai per le elezioni regionali in Calabria la candidata governatore del centrodestra Jole Santelli è tra il 49-53 per cento, mentre il candidato del centrosinistra Filippo Callipo ha una forbice tra il 28-33 per cento. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata