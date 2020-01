Mediterraneo orientale: ministro francese Le Maire, non accetteremo minacce contro Grecia e Cipro

- Non sarà accettata neanche una minaccia contro i diritti sovrani di Grecia e Cipro: lo ha dichiarato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in un'intervista al quotidiano "Kathimerini" in riferimento all'importanza del gasdotto EastMed per l'Europa ed alle tensioni legate allo sfruttamento degli idrocarburi nel Mediterraneo orientale. "La Francia e l'Ue hanno sostenuto fortemente Atene e Nicosia contro queste minacce", ha osservato Le Maire secondo cui la Grecia ora è sulla strada della ripresa e può guardare al futuro con ottimismo. "Il paese è di nuovo sulla strada della crescita e la disoccupazione sta scendendo. La Grecia ha ripristinato la fiducia degli investitori e questa è una buona notizia", ha dichiarato il ministro francese. (Gra)