Energia: l'Egitto vara due navi cisterna per approvvigionamento

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha varato due petroliere per approvvigionamento marittimo con un investimento fino a 14 milioni di dollari. Il ministero lo ha reso noto in una dichiarazione alla stampa. Battenti bandiera egiziana, le navi cisterna sono destinate ad alimentare le navi che attraversano il canale di Suez come parte di un piano nazionale per trasformarsi in un hub regionale per il commercio di energia. Le due navi cisterna saranno inviate ai porti di East Port Said e Suez. All'inizio di settembre, l'Egitto ha lanciato la sua prima nave cisterna per bunkeraggio "Misr 1" che da allora ha generato 223 mln di EGP (quasi 14 milioni di dollari). (Res)