Turchia: sale a 38 il bilancio delle vittime del terremoto

- E' salito a 38 il bilancio dei morti nel terremoto che ha colpito venerdì sera la Turchia orientale. Lo ha annunciato l'autorità turca per la gestione delle emergenze. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha partecipato ieri ai funerali di alcune delle vittime, assicurando il massimo sforzo per i soccorsi e per la ricostruzione. Una bambina di 2 anni e la madre sono state tratte in salvo dopo essere rimaste intrappolate per 28 ore sotto le macerie. Le persone estratte vive dalle macerie sono al momento 45, mentre sono oltre 1.600 i feriti.(Res)