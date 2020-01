Israele: cittadini israeliani autorizzati a recarsi in Arabia Saudita

- Il ministro degli Interni israeliano, Arye Deri, ha firmato una direttiva all'inizio di questa settimana che consente ai cittadini israeliani di recarsi in Arabia Saudita per la prima volta nella sua storia, secondo quanto riferito dai media locali. Il giornale israeliano "Haaretz" ha citato fonti ministeriali, secondo cui la direttiva è stata firmata mercoledì scorso, culminando in un processo che "si sta preparando da settimane". Agli israeliani sarà ora permesso di viaggiare in Arabia Saudita per un massimo di 90 giorni affinché la minoranza musulmana del paese prenda parte ai pellegrinaggi di Hajj e Umrah. Il permesso di viaggio, ha riferito "Haaretz", è subordinato alla ricezione di un invito ufficiale dal regno. L'Arabia Saudita, come la maggior parte delle altre nazioni arabe, non ha relazioni diplomatiche con Israele. (Res)