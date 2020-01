Albania: esperti italiani ispezionano monumenti lesionati dal terremoto

- Alcuni monumenti del patrimonio culturale dell'Albania sono stati recentemente ispezionati da un gruppo di specialisti italiani. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa "Ata". Il sostegno degli esperti dall'Italia fa seguito alla richiesta del ministero della Cultura di Tirana che, dopo il terremoto dello scorso 26 novembre, ha richiesto la partecipazione di personale tecnico straniero per assistere le autorità locali nella gestione emergenziale a protezione del patrimonio culturale del paese. L'ambasciata italiana ha risposto all'invito inviando la missione "Task Force Italiana U4H". Quella svoltasi in questi giorni è stata la prima missione di ricognizione, che consiste nella valutazione preliminari delle attuali esigenze dei monumenti e dei siti ispezionati. Il gruppo di esperti italiani, insieme all'Istituto albanese per il patrimonio culturale ed alla Direzione regionale di Tirana, ha ispezionato tra gli altri siti anche l'edificio della Biblioteca nazionale di Tirana e i castelli di Lezha e Preza. (segue) (Alt)