Terracina: investe volontariamente due giovani durante la movida, arrestato 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 29enne di San Felice Circeo è stato arrestato per il tentato omicidio di due giovani che, questa notte, ha investito in seguito ad una discussione per un diritto di precedenza. I fatti sono avvenuti in via del Porto a Terracina alle 3 circa quando numerosissimi giovani stazionavano nelle vie del centro. La presenza di un agente fuori servizio e la visione delle immagini registrate dalle telecamere hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al termine degli accertamenti è emersa chiaramente la volontà dell’autista di investire i due malcapitati che sono rimasti feriti. (Rer)