Business news: Usa-Venezuela, Pompeo, bloccati 15 velivoli di Petroleos, Washington conferma impegno per pacifica transizione di Caracas

- Il 21 gennaio, gli Stati Uniti hanno identificato 15 velivoli, la cui proprietà è bloccata, della compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela, (Pdvsa). Lo riferisce in una nota il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo che informa come "molti di questi velivoli" siano stati "coinvolti in attività di disturbo dei voli militari statunitensi nello spazio aereo dei Caraibi" o ancora "utilizzati per trasportare membri senior dell'illegittimo ex regime del Maduro, che continua a sottoporre il popolo venezuelano a pratiche brutali e dittatoriali". Come risultato di questa azione, continua Pompeo, "gli statunitensi sono avvisati che non possono effettuare transazioni con riguardo a questi aeromobili - inclusi il noleggio, il rifornimento di carburante o l'acquisto - salvo se diversamente autorizzato". (Res)