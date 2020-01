Regione Piemonte: martedì in Consiglio la navigazione sul Po e il green deal

- Martedì 28 gennaio, nella seduta del Consiglio regionale del Piemonte convocata dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, è previsto l’esame del disegno di legge sull’Intesa tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sulle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po. Oltre a diversi atti d’indirizzo è programmata una comunicazione dell’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, sulla riconversione produttiva ecologica dell’industria europea (Green Deal). Alle 9.30 si tiene il sindacato ispettivo mentre, alle 14.30, il question time. La quarta Commissione, presidente Alessandro Stecco, si riunisce lunedì 27, alle 9.30, per il proseguimento dell’esame del Ddl 62 (Città della salute di Novara) e delle Pdl 4 e 44 sugli operatori socio sanitari. Alle 12 si riunisce il gruppo di lavoro sulla proposta di legge 5 per la modifica della l.r. 15/2011 sui servizi necroscopici della Commissione Bilancio, presidente Carlo Riva Vercellotti. La prima si riunisce poi in seduta ordinaria mercoledì 29, alle 9.30, per l’esame della Pdl 5 e prosegue con delle consultazioni sulla Pdl 59 “Riconoscimento della specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni per l’utilizzo del demanio idrico”: alle 10.15 con le associazioni rappresentative degli Enti locali e, alle 11.15, con i rappresentanti della Città Metropolitana di Torino e delle Province. (segue) (Rpi)