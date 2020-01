Regione Piemonte: martedì in Consiglio la navigazione sul Po e il green deal (2)

- Nel pomeriggio di lunedì 27, oltre ad una riunione alle 14.30 della Commissione consultiva per le nomine, è convocata, alle 15.30, la seduta congiunta della Commissione per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi (presidente Giorgio Bertola) con la terza e la quarta per l’esame delle proposte di legge 53 e 56 di modifica della l.r. 9/2016 contro le ludopatie. Mercoledì 29, dopo la riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari delle 12.30, nel pomeriggio, alle 14.30, si riunisce la seconda Commissione presieduta da Mauro Fava mentre, alle 15.30, la quarta svolge l’audizione delle associazioni rappresentanti le famiglie che hanno segnalato casi di allontanamento dai nuclei familiari inerenti all’indagine conoscitiva sui maltrattamenti ai minori. Riunioni del Consiglio delle autonomie locali alle 14.30 (Ufficio di presidenza) e alle 15 (seduta plenaria). (segue) (Rpi)