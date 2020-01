Regione Piemonte: martedì in Consiglio la navigazione sul Po e il green deal (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza Commissione, presieduta da Caludio Leone, si riunisce giovedì 23, alle 9.30 mentre, la sesta, presieduta da Paolo Bongioanni, è convocata alle 12 per il parere consultivo sul Defr 2020-2022. Infine alle 14.30, per l’esame della Pdl 41 “Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, 32 ‘Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale’”, è prevista la seduta della Commissione Ambiente, presieduta da Angelo Dago. In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa, lunedì 27 a Palazzo Lascaris a partire dalle 10, all’iniziativa “Il Palazzo della Memoria”. Giornata dedicata alle scuole con incontri, proiezioni, testimonianze per non dimenticare l'orrore della Shoah e le leggi razziali. (Rpi)