Cina: aeroporto Fiumicino pronto per ogni rischio sanitario, nessuna psicosi

- Tutto pronto all'aeroporto romano di Fiumicino per il monitoraggio dei viaggiatori in arrivo dalla Cina. Sono state infatti predisposte tutte le misure di prevenzione richieste dal Ministero della Salute per scongiurare l'eventuale ingresso in Italia di persone affette dal coronavirus. Nessuna psicosi ma una procedura temporanea per scongiurare ogni rischio. Per questo a tutti i passeggeri in arrivo dalla Greather China, secondo quanto apprende Agenzia Nova, verrà rilevata la temperatura corporea dai medici della sanità aerea a bordo dell'aereo. Qualora venissero individuati pazienti con sintomi influenzali, questi sarebbero immediatamente dirottati nel "canale sanitario", ovvero la struttura sanitaria messa a disposizione da Adr per gestire queste situazioni. Il cordone sanitario messo a disposizione da Aeroporti di Roma è dunque pronto a far fronte a qualsiasi necessità.(Rer)