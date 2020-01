Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIn occasione del Giorno della Memoria, l’assessore Roberto Tasca (Bilancio e Demanio), partecipa alle deposizione corone presso l’ex albergo Regina.Ex albergo Regina, via Silvio Pellico 7 (ore 9.30)In occasione del Giorno della Memoria, l’assessora Laura Galimberti (Educazione), partecipa a un seminario dell’Università degli Studi Milano Bicocca.Università degli Studi Milano Bicocca, Edificio U6, Aula Martini, piazza dell’Ateneo Nuovo 1 (ore 9.30)In occasione del Giorno della Memoria, l’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione), consegna delle Medaglie d'Onore da parte del prefetto.Istituto d’Istruzione Superiore C. Cattaneo, piazza Vetra 9 (ore 10.30)In occasione del Giorno della Memoria il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa a un incontro con gli studenti promosso da ANED.Palazzo Reale, piazza del Duomo 12 (ore 11.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L’assessore alla Partecipazione e Cittadinanza attiva, Lorenzo Lipparini, partecipa al Consiglio Comunale dei ragazzi.Municipio 1, via Marconi 2 (ore 17.00)In occasione del Giorno della Memoria l’assessore Pierfrancesco Maran (Urbanistica), partecipa all’inaugurazione della mostra “Arte, testimonianza, memoria”.Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14 (ore 18.00)In occasione del Giorno della Memoria l’assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale) partecipa alla serata commemorativa organizzata dall’associazione Figli della Shoah.Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12 (ore 20.00) (segue) (Rem)