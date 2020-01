Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 27 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.45 - Aula Magna del Campus Luigi Einaudi, lungo Dora Siena: l'assessora Leon porta un saluto all'assemblea di partenza del 'Treno della Memoria'Ore 9.30 - Cimitero monumentale: l'assessore Giusta è presente alla cerimonia istituzionale in ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli Internati Militari e di tutti i deportati nei campi nazisti.Ore 10 - Polo del '900, corso Valdocco 4/A: l'assessora Di Martino interviene alla proiezione per le scuole della "Cineteca della Deportazione".Ore 10.30 - Palazzo Madama, piazza Castello: l'assessore Sacco partecipa conferenza Stampa Just The Woman I AmOre 11.30 - Palazzo Civico Sala Rossa: celebrazione ufficiale Giornata della MemoriaOre 11.30 - palazzo Civico, sala Carpanini: Riunione della III Commissione (pres. Russi) e della V Commissione (pres.Giovara). Odg: Audizione Mercatini s.r.l. per illustrazione delle attività e programma delle iniziative natalizie 2019Ore 14 - Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio ComunaleOre 17 - Auditorium Vivaldi, piazza Carlo Alberto, 3: l'assessora Schellino partecipa alla cerimonia di consegna delle Medaglie d'Onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e ai familiari dei deceduti.Ore 19.45 - Porta Nuova fronte Binario 17 (davanti alla lapide dell'ANED): l'assessora Leon partecipa alla fiaccolata organizzata in occasione della 'Giornata della Memoria'. (segue) (Rpi)