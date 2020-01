Business news: Brasile, Fmi porta stima crescita Pil 2020 al 2,2 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le previsioni di crescita economica del Brasile per il 2020. Nel rapporto "World Economic Outlook" pubblicato il 20 gennaio, l'agenzia stima che il prodotto interno lordo (Pil) del Brasile dovrebbe raggiungere il 2,2 per cento quest'anno, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario delineato ad ottobre. Per il 2021, la proiezione è aumentata al 2,3 per cento, con una riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto al rapporto precedente. L'Fmi ha inoltre aumentato la stima di crescita del Pil nel 2019, passata dallo 0,9 per cento stimato alla fine dell'anno all'1,2 per cento stimato oggi. Il risultato ufficiale del Pil dell'anno scorso sarà pubblicato a marzo dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). (Res)