Regionali: affluenza in crescita alle 19, boom in Emilia Romagna con il 58,82 per cento

- Elettori in crescita ai seggi in Emilia Romagna e Calabria dove si vota per il rinnovo dei presidenti e dei membri delle assemblee legislative. I dati sulla affluenza alle 19 diffusi dal Viminale confermano il trend già emerso a mezzogiorno. La partecipazione più significativa, un vero è proprio boom, però, si registra al momento in Emilia Romagna. Alle 19, infatti, alla luce dei dati del Viminale, l’affluenza è del 58,82 per cento. Un risultato che doppia quello delle precedenti consultazioni del 2014, quando alla stessa ora il numero di elettori ai seggi si era fermato al 30,89 per cento. L’affluenza in Calabria alle 19 è invece del 35,52 per cento, solo di poco sopra quella registrata alle precedenti Regionali (34,68 per cento). Il prossimo dato sulla partecipazione al voto dei cittadini emiliano romagnoli e calabresi è atteso per le 23, orario in cui si chiuderanno definitivamente i seggi e avrà quindi inizio lo scrutinio. Per questa tornata elettorale sono oltre 3,5 milioni gli elettori dell’Emilia Romagna chiamati a pronunciarsi, mentre in Calabria sono quasi un 1,8 milioni. (Rin)