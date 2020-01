Algeria-Turchia: Tebboune riceve presidente turco Erdogan ad Algeri

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto oggi nel palazzo presidenziale El Mouradia ad Algeri il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che è in visita per due giorni in Algeria. Il presidente turco è arrivato nel paese nord africano questa mattina per una visita di amicizia e di lavoro, su invito del presidente Tebboune, nell'ambito del "rafforzamento dei legami esistenti tra i due paesi oltre alle consultazioni su questioni internazionali di interesse comune", ha affermato il comunicato stampa della presidenza algerina. Il dossier libico è al centro di questo viaggio. Algeri ha annunciato giovedì scorso, in una conferenza dei paesi vicini della Libia, che si oppone all'intervento militare straniero a Tripoli, mentre la Turchia cerca di convincere l'Algeria del suo intervento a protezione del Governo di accordo nazionale (Gna). (Res)